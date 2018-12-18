«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе

18 Дек. 12:59 2018-12-18T12:59:22+03:00

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В Мысках 40 пожарных и девять автоцистерн тушат горящий торговый центр. Очевидцы говорят, что пожар начался после взрыва газового баллона на крыше.

– Мы пришли в магазин «Ярче» в 11:35. Девушки сразу обратили внимание на подозрительный запах гари. В 11:45 я пошел в соседний магазин, а когда вышел на улицу, из-под крыши уже шел дым. Забежал в наш отдел, схватил все, что мог вынести и вышел на улицу. Когда было понятно, что сильный пожар неизбежен, пошел помогать спасать товар соседним отделам, – рассказал Виталий Степанов.

По словам горожанки Анны Овчинниковой, двое рабочих что-то ремонтировали на крыше здания при помощи газовой горелки. В какой-то момент баллон с газом взорвался.

– Я думаю, что пожар помог произойти из-за перенапряжения. В одном небольшом здании два больших магазина. Вчера в магазине подключили холодильники, кассовые аппараты. Они собирались скоро открываться, – говорят Анастасия Пугач.

По последним данным МЧС, пожарные локализовали возгорание в 14.58. В настоящее время на месте работают 40 спасателей и девять единиц техники.