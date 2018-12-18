2018-12-18T14:17:50+03:00
Общество

Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году

В Кузбассе завершается конкурс новогодних украшений среди предприятий малого бизнеса
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКО.Фото: пресс-служба АКО.
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20 декабря в Кузбассе подведут итоги конкурса новогодних украшений среди торговых объектов и предприятий малого бизнеса.

Новый год совсем близко, и постепенно все вокруг преображается, становясь по-новогоднему ярким и праздничным. В этом немалая заслуга кузбасских предпринимателей: именно благодаря им кузбасские магазины, офисы и территории вокруг них оформлены в новогодней тематике. И если в начале декабря было 85% объектов малого бизнеса, готовых к празднику, то уже к 14 декабря более 10,5 тысяч предприятий – а это 95% строений и прилегающих территорий – радовали кузбассовцев гирляндами, елочками и прочими новогодними атрибутами.

С 3 по 16 декабря более 400 сотрудников местных администрации вместе с волонтерами проверили, как проходит подготовка к Новому году. И уже 20 декабря будут подведены итоги конкурса новогодних украшений среди объектов и предприятий малого бизнеса. На заседании областной комиссии назовут лучшие магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Позднее пройдет торжественная церемония награждения победителей.

- Рабочая группа особенно отметила украшение объектов бизнеса в Кемерове, Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске, Белове, Междуреченске, Мысках и Кемеровском, Таштагольском, Новокузнецком, Прокопьевском, Тисульском, Мариинском, Яйском районах, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

К слову, многие предприниматели не ограничиваются территорией своих магазинов, а участвуют в украшении улиц, бульваров и площадей муниципалитетов. Так, благодаря местным бизнесменам, 150 деревьев на бульваре Строителей в Кемерове украшено тематической иллюминацией. Участвуют бизнесмены и в акции «Рождество для всех и каждого» - рождественские елки для проведения акции установлены в 119 магазинах и торговых центрах Кузбасса.

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