В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
В Мысках пожарные потушили горевший на рынке торговый центр. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
– Пожарные ликвидировали возгорание в 16.20. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работало более 40 человек от МЧС, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, что днем во вторник в Мысках загорелось торговое здание с несколькими магазинами. Все сотрудники и посетители самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Изначально на месте работали 14 человек, затем количество увеличилось до 40. Локализовать пламя удалось лишь в 14.58.
По словам местных жителей, причиной возгорания стал взорвавшийся на крыше баллон с газом. Перед пожаром на крыше вылись работы.
Горит торговый центр в Мысках.