2018-12-18T15:23:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр

Пожар тушили более 40 спасателей
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Мысках пожарные потушили горевший на рынке торговый центр. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

– Пожарные ликвидировали возгорание в 16.20. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работало более 40 человек от МЧС, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что днем во вторник в Мысках загорелось торговое здание с несколькими магазинами. Все сотрудники и посетители самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Изначально на месте работали 14 человек, затем количество увеличилось до 40. Локализовать пламя удалось лишь в 14.58.

По словам местных жителей, причиной возгорания стал взорвавшийся на крыше баллон с газом. Перед пожаром на крыше вылись работы.

Горит торговый центр в Мысках.

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