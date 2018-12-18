2018-12-18T16:41:17+03:00
Общество

Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане

Члены кузбасской делегации перенимают накопленный опыт
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»Фото: страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»
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Губернатор Сергей Цивилев во вторник провел ряд рабочих встреч в Татарстане. Глава региона посетил инновационный медицинский медицинский центр и технопарк.

Во вторник, прибыв в Татарстан, Сергей Цивилев посетил Агентство инвестиционного развития и технопарк. В IT-парке кузбассовцы рассказали про свои разработки, стартапы и собственный бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей.

Фото: страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»

Фото: страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»

«Затем я посетил инновационный медицинский центр, где разрабатываются симуляторы и роботы, на которых студенты-медики и врачи могут оттачивать свое мастерство. Такие знания и технологии необходимы для развития экономики, медицины и бизнеса нашего региона. Члены кузбасской делегации перенимают накопленный опыт», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

В ближайшее время состоится подписание соглашения между Коллегией Администрации Кемеровской области и Правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

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