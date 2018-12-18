2018-12-18T17:43:13+03:00
Происшествия

В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком

Ребенок получил тяжкий вред здоровью
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове водитель «Газели» сбил женщину с детской коляской. Ребенок получил тяжелые травмы.

В августе этого года 58-летний житель Ставропольского края перевозил груз через Кемерово. На улице Гоголя он не снизил скорость перед «зеброй» и не успел затормозить перед женщиной с детской коляской, которая переходила дорогу.

– В результате грузовик оттолкнул горожанку на дорогу. При этом коляска отлетела на обочину и перевернулась. Находившемуся в ней ребенку понадобилась помощь медиков. Девочке диагностированы черепно-мозговая и другие травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит два года тюрьмы.

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