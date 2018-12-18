В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
В Кемерове водитель «Газели» сбил женщину с детской коляской. Ребенок получил тяжелые травмы.
В августе этого года 58-летний житель Ставропольского края перевозил груз через Кемерово. На улице Гоголя он не снизил скорость перед «зеброй» и не успел затормозить перед женщиной с детской коляской, которая переходила дорогу.
– В результате грузовик оттолкнул горожанку на дорогу. При этом коляска отлетела на обочину и перевернулась. Находившемуся в ней ребенку понадобилась помощь медиков. Девочке диагностированы черепно-мозговая и другие травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит два года тюрьмы.