В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Новокузнецке фура перегородила прицепом дорогу. На помощь дальнобойщику пришли сотрудники полиции.
Накануне дальнобойщик из Новосибирска искал склад, чтобы выгрузить товар, однако, следуя подсказкам навигатора, заблудился. Во время спуска с горы в гололед водитель не справился с управлением.
– Он не смог затормозить, вывернул рулевое колесо в сторону обочины и в результате допустил складывание автопоезда, при котором тягач встал под углом более 90 градусов к полуприцепу, – рассказали в областном управлении МВД.
В результате колеса грузовика застряли в снегу. Развернуться на узкой дороге водитель не мог – ему не хватало места для маневра.
Застрявшую фура заметили сотрудники ППС и вызвали на подмогу служебный тягач «Урал», который смог вытянуть и развернуть автопоезд.