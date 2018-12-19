2018-12-19T03:23:04+03:00
Общество

В Новокузнецке фура перегородила дорогу

Водитель не справился с управлением
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Новокузнецке фура перегородила прицепом дорогу. На помощь дальнобойщику пришли сотрудники полиции.

Накануне дальнобойщик из Новосибирска искал склад, чтобы выгрузить товар, однако, следуя подсказкам навигатора, заблудился. Во время спуска с горы в гололед водитель не справился с управлением.

– Он не смог затормозить, вывернул рулевое колесо в сторону обочины и в результате допустил складывание автопоезда, при котором тягач встал под углом более 90 градусов к полуприцепу, – рассказали в областном управлении МВД.

В результате колеса грузовика застряли в снегу. Развернуться на узкой дороге водитель не мог – ему не хватало места для маневра.

Застрявшую фура заметили сотрудники ППС и вызвали на подмогу служебный тягач «Урал», который смог вытянуть и развернуть автопоезд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан