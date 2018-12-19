В Новокузнецке фура перегородила дорогу

19 Дек. 03:23 2018-12-19T03:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке фура перегородила прицепом дорогу. На помощь дальнобойщику пришли сотрудники полиции.

Накануне дальнобойщик из Новосибирска искал склад, чтобы выгрузить товар, однако, следуя подсказкам навигатора, заблудился. Во время спуска с горы в гололед водитель не справился с управлением.

– Он не смог затормозить, вывернул рулевое колесо в сторону обочины и в результате допустил складывание автопоезда, при котором тягач встал под углом более 90 градусов к полуприцепу, – рассказали в областном управлении МВД.

В результате колеса грузовика застряли в снегу. Развернуться на узкой дороге водитель не мог – ему не хватало места для маневра.

Застрявшую фура заметили сотрудники ППС и вызвали на подмогу служебный тягач «Урал», который смог вытянуть и развернуть автопоезд.