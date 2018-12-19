Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог

19 Дек. 04:40 2018-12-19T04:47:14+03:00

Деньги поступят в бюджет в этом году

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Правительство решило выделить 1 миллиард рублей на ремонт дорог в Кемеровской области. Деньги Кузбасс получит в текущем году в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

12 декабря правительство страны одобрило документ, распределяющий межбюджетные трансферы в размере 12 миллиардов 73 миллиона рублей. Деньги получат 27 регионов на развитие и модернизацию региональных, межмуниципальных и местных дорог.

В распоряжении правительства говорится, что 8132 миллиона рублей получат 14 регионов на реализацию крупных и особо важных проектов. 2918 миллионов рублей предоставляются девяти субъектам страны на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности дорог. 623 миллиона рублей получат пять регионов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

Кемеровская область на ремонт дорог получит 1 миллиард рублей. 400 миллионов рублей направят Новосибирской области на проекты государственно-частного партнерства.