2018-12-19T05:18:36+03:00
Происшествия

Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом

В подъезде вспыхнул кабель
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Во вторник вечером в Кемерове произошел пожар в 10-этажном жилом доме на Ленинградском проспекте. 20 человек выбежали на улицу, спасаясь от дыма.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 18.44 поступил сигнал о пожаре в 10-этажном муниципальном жилом доме с 16-ю подъездами. На место выехали четыре единицы техники и 12 спасателей. В 18.55 возгорание удалось ликвидировать.

– На момент прибытия первого подразделения внешние признаки горения отсутствовали. До прибытия пожарной охраны по лестницам самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них пятеро детей, – рассказали в МЧС. – В результате пожара в пятом подъезде на третьем этаже на лестничной клетке обгорел электрокабель длиной 50 сантиметров.

По предварительной оценке, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

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