На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
В среду утром на автодороге, соединяющей Кемерово и Топки, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и автобуса.
- Автобус №121 и машины, стоят на трассе со стороны Мазурово. Стоим в пробке минут 30, - сообщают очевидцы в социальных сетях. - Автобус поперек дороги стоит с разбитым лобовым стеклом. Выезда из Кемерове тоже нет.
ДТП на выезде из Кемерова..Видео: vk.com, "Регион 42", Андрей Довгань.
Один из легковых автомобилей получил серьезные повреждения. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также врачи скорой помощи. Информация по пострадавшим уточняется.
Очевидцы отмечают, что на месте ДТП с обеих сторон образовалась внушительная пробка, и если нужно попасть в Кемерово или покинуть город, лучше воспользоваться альтернативными маршрутами.