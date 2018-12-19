На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус

19 Дек. 05:37 2018-12-19T05:37:40+03:00

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В среду утром на автодороге, соединяющей Кемерово и Топки, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и автобуса.

- Автобус №121 и машины, стоят на трассе со стороны Мазурово. Стоим в пробке минут 30, - сообщают очевидцы в социальных сетях. - Автобус поперек дороги стоит с разбитым лобовым стеклом. Выезда из Кемерове тоже нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682878" frameborder="0"></iframe> ДТП на выезде из Кемерова..Видео: vk.com, "Регион 42", Андрей Довгань.

Один из легковых автомобилей получил серьезные повреждения. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также врачи скорой помощи. Информация по пострадавшим уточняется.

Очевидцы отмечают, что на месте ДТП с обеих сторон образовалась внушительная пробка, и если нужно попасть в Кемерово или покинуть город, лучше воспользоваться альтернативными маршрутами.