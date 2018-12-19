2018-12-19T05:37:40+03:00
Происшествия

На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус

Из-за ДТП в обе стороны образовалась серьезная пробка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Регион 42", Константин Буйлов.Фото: vk.com, "Регион 42", Константин Буйлов.
Изменить размер текста:

В среду утром на автодороге, соединяющей Кемерово и Топки, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и автобуса.

- Автобус №121 и машины, стоят на трассе со стороны Мазурово. Стоим в пробке минут 30, - сообщают очевидцы в социальных сетях. - Автобус поперек дороги стоит с разбитым лобовым стеклом. Выезда из Кемерове тоже нет.

ДТП на выезде из Кемерова..Видео: vk.com, "Регион 42", Андрей Довгань.

Один из легковых автомобилей получил серьезные повреждения. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также врачи скорой помощи. Информация по пострадавшим уточняется.

Очевидцы отмечают, что на месте ДТП с обеих сторон образовалась внушительная пробка, и если нужно попасть в Кемерово или покинуть город, лучше воспользоваться альтернативными маршрутами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан