В Кузбассе задымился автобус
Во вторник вечером в поселке Яя задымился рейсовый автобус. У транспорта произошло возгорание тормозных колодок.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 20:59 поступило сообщение о задымлении тормозных колодок в муниципальном автобусе на улице Строителей в поселке городского типа Яя. На место выехали две пожарные машины и шесть спасателей. В 21.07 задымление удалось ликвидировать.
– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление тормозных колодок с левой стороны. В результате обгорели тормозные колодки, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина задымления – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.