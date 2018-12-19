В Кузбассе задымился автобус

19 Дек. 05:41 2018-12-19T06:03:47+03:00

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Во вторник вечером в поселке Яя задымился рейсовый автобус. У транспорта произошло возгорание тормозных колодок.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 20:59 поступило сообщение о задымлении тормозных колодок в муниципальном автобусе на улице Строителей в поселке городского типа Яя. На место выехали две пожарные машины и шесть спасателей. В 21.07 задымление удалось ликвидировать.

– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление тормозных колодок с левой стороны. В результате обгорели тормозные колодки, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина задымления – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.