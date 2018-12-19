2018-12-19T06:44:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске

Банк представил на мероприятии обновленную линейку пакетов услуг для предпринимателей
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: Банк УРАЛСИБФото: Банк УРАЛСИБ
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Одно из самых выгодных предложений для молодого бизнеса - пакет услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания. Подключить пакет могут клиенты, зарегистрировавшие бизнес через сервис 1С-Старт на сайте Банка, открывшие свое дело менее 3 месяцев назад.

- Начинающим предпринимателям также будут интересны наши финансовые продукты «Стартап» и «Бизнес-Старт», - отметила Наталья Понамарева, директор по продажам малому бизнесу Банка УРАЛСИБ. - Первый предназначен для бизнеса, которому менее одного года. Второй удобен для начала работы с банком. В каждый пакет включены бесплатное открытие счёта, подключение Интернет-банка, выпуск бизнес-карты и месяц её обслуживания.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - один из лидеров в сегменте малого бизнеса. По итогам работы в 2017 году, УРАЛСИБ входит в Топ-5 банков по объёмам кредитования малого и среднего бизнеса, согласно исследованию «Эксперт РА».

Подробнее обо всех продуктах и услугах - офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте Банка.

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