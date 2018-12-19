В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки

19 Дек. 06:15 2018-12-19T06:15:37+03:00

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В новом году новокузнецким автолюбителям придется слегка изменить свои привычки. На нескольких участках городских дорог будут установлены знаки «Остановка запрещена».

Запрет на остановку будет введен по многочисленным просьбам горожан и коснется сразу нескольких участков дорог. Так, дорожные знаки «Остановка запрещена» будут установлены с обеих сторон дороги на участке от дома №3 до дома№9 на улице Запорожской. Также нельзя будет останавливаться на части проезда, соединяющего улицу Куйбышева с улицей Мичурина,

вдоль дома №15 по улице Куйбышева и дома №1 по улице Глинки, с обеих сторон дороги. Здесь знак необходим для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и возможность беспрепятственно чистить проезжую часть.

- Уважаемые водители, убедительная просьба обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения, - обращаются к горожанам представители УДКХиБ города Новокузнецка.