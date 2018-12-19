Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе

19 Дек. 07:12 2018-12-19T07:12:56+03:00

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Специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области назвали предварительную причину пожара на рынке в городе Мыски, который начался около полудня 18 декабря.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и прочего).

- Точная причина возгорания в данный момент уточняется, - добавили в ведомстве.

Общая площадь пожара на рынке в Мысках составила 600 квадратных метров. При этом обгорели стены, произошло нарушение перекрытия внутри строения на площади 100 квадратных метров. К счастью, человеческих жертв при ЧП нет.

Напомним, что днем во вторник в Мысках загорелось торговое здание с несколькими магазинами. Все сотрудники и посетители самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал. Изначально на месте работали 14 человек, затем количество увеличилось до 40. Локализовать пламя удалось лишь в 14.58.

По словам местных жителей, причиной возгорания стал взорвавшийся на крыше баллон с газом. Перед пожаром на крыше велись работы.