2018-12-19T08:45:10+03:00
Общество

В Шерегеше застрелили медведя-шатуна

Дикий зверь медведь ходил рядом с горнолыжным курортом
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Шерегеше пришлось застрелить медведя-шатуна, который бродил вблизи горнолыжных трасс и пугал туристов.

Как сообщает sheregesh.su, животное бродило между Панорамой и сектором Е, при этом его неоднократно видели туристы. Молодой медведь, не залегший в спячку, угрожал жизням и здоровью отдыхающих, поэтому представители администрации Таштагольского муниципального района обратились за помощью в департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области. Здесь 10 декабря было выдано разрешение на отстрел дикого зверя. В решении говорится, что медведю было семь лет, а его появление на горнолыжном курорте угрожало жизни и здоровью граждан.

К слову, этого медведя не раз видели в окрестностях Таштагола: он не просто бродил по улицам, но и заходил в один из дворов. Предположительно, медведь мог не уйти в спячку из-за низкого урожая кедрового ореха и прочих даров леса.

Напомним, что в конце октября горожане заметили медведя на улицах Киселевска. В ноябре косолапый вышел к работникам разреза в Междуреченске.

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