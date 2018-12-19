2018-12-19T10:01:27+03:00
Общество

Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив

Прыжок мужчины очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
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В Кемерове один из горожан решил немного развлечься и прыгнул из окна третьего этажа прямо в сугроб.

Полуголый мужчина в окне третьего этажа привлек внимание кемеровчан. Мужчина некоторое время стоял на подоконнике, затем – на карнизе. После этого мужчина выпил содержимое бутылки, бросает ее вниз, внимательно осматривает улицу и прыгает в сугроб, расположенный в нескольких метрах от дома. Мужчина остался жив: он буквально вынырнул из глубокого сугроба. Однако не известно, получил ли он при приземлении какие-либо травмы: видео обрывается на победном взмахе руками прыгуна.

Прыжок кемеровчанина в сугроб..Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"

Примечательно, что человек, снявший видео, скорее всего, готовился к прыжку кемеровчанина и выбрал удобную позицию для съемки. Комментаторы же в соцсетях предполагаю, что мужчина переиграл в компьютерные игры и возомнил себя героем одной из них, или совершил прыжок на спор, или просто скрывался от внезапно пришедшего мужа своей подруги. Впрочем, некоторые комментаторы с ностальгией отметили, что в свое время и они прыгали в сугробы с гаражей.

Редакция «Комсомольской правды – Кемерово» не рекомендует повторять трюк, снятый на видео. Это может быть опасно для здоровья и жизни.

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