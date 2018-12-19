2018-12-19T10:23:03+03:00
Происшествия

В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу

Вагону трамвая смяло крышу
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Прокопьевск.ру"Фото: vk.com, "Прокопьевск.ру"
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Накануне в Прокопьевске случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь на улице Шахтеров столкнулись трамвай и автокран ЗИЛ.

По предварительным данным, водитель автокрана на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу трамваю, и в результате оба транспортных средства столкнулись. Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, пострадавших в ДТП нет. Тем не менее, переднюю часть крыши – как раз там, где находится водитель – смяло.

Фотографии с места ДТП очевидцы выложили в социальных сетях. Примечательно, что многие прокопчане отметили, что именно этот вагон был празднично украшен к Новому году, а его водитель – мастер своего дела.

- Какой трамвай угробили! Единственный вагон теплый, целый и красивый. Мне он так нравился… - сочувствуют прокопчане.

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