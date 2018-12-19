2018-12-19T11:00:05+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом

Мужчина ограбил собственного родственника
Екатерина РОМАНОВА
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Житель города Прокопьевска увидел бесхозный – как ему казалось – отопительный котел и присвоил его себе. А когда узнал, что котел принадлежал родственнику, постеснялся признаться в краже.

Житель города Прокопьевска купил новый отопительный котел в дом. Старый котел демонтировал и, чтобы тот не мешался, вынес его в подъезд. Потом поставил новый агрегат, а старый решил немного позже увезти в гараж и установить там. Однако утром мужчина с удивлением увидел, что старого котла на месте нет. Расстроенный, он обратился в полицию. Стражи порядка вскоре нашли зацепку: один из соседей видел, как к дому подъезжал незнакомый автомобиль и в него загружали что-то большое. Вскоре удалось установить марку и владельца автомобиля – им оказался 34-летний родственник хозяина котла. Мужчина признался, что в тот день приходил в гости, а когда собирался домой, увидел в подъезде отопительный котел и похитил его, не задумываясь, кто же может быть хозяином. Когда же он узнал, кому принадлежит котел, постеснялся признаться в краже.

Похищенное вернули законному владельцу, и теперь он сможет установить прибор в гараже. А вот горе-родственнику в скором будущем предстоит предстать перед судом и, возможно, лишиться свободы на срок до двух лет.

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