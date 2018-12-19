В Кемерове вор вскрывал офисы ножом

19 Дек. 12:31 2018-12-19T12:31:09+03:00

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В Кемерове мужчина вскрывал офисы с целью наживы. Для того чтобы проникнуть в помещение он использовал нож.

Об одном из таких преступлений сотрудникам полиции сообщил работник одного из офисных центров. Он рассказал, что в его отсутствие неизвестный проник в кабинет и похитил ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. При задержании у него изъяли орудие преступления – нож, с помощью которого он взламывал замки. Также выяснилось, что мужчина причастен еще к четырем аналогичным преступлениям. Похищенные из офисов гаджеты он продавал прохожим, а вырученные деньги тратил на наркотики. Общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.