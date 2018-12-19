2018-12-19T12:53:40+03:00
Происшествия

В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру

За сданное незаконно хранящееся оружие кузбассовцы получили вознаграждение
Екатерина РОМАНОВА
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Уничтожение оружия. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Уничтожение оружия. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Кемеровской области уничтожили изъятые и добровольно сданные боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие. Ружья и пистолеты теперь будут служить мирным целям: их переплавили в арматуру для строительства.

Операция по уничтожению оружия проходила в два этапа. Сначала было переплавлено оружие и средства вооружения, которые выработали свой технический ресурс. Но прежде, чем попасть в жерло печи, весь арсенал был приведен в небоеспособность и прошел радиологический контроль. В общей сложности было уничтожено 300 единиц оружия. Во время второго этапа под утилизацию попали более 6,7 тысячи патронов, взрывчатых веществ и прочих боеприпасов.

- Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В Кемеровской области установлены единые расценки на добровольно сданное оружие и боеприпасы:

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