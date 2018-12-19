В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать

19 Дек. 12:58 2018-12-19T12:58:38+03:00

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В Кемерове наказали мужчину, который жестоко обращался со своим 10-летним сыном. Было установлено, что он постоянно злоупотреблял спиртным, не занимался развитием ребенка, оскорблял мальчика. Также горе-отец не обеспечивал сына достаточным питанием, вследствие чего у ребенка обнаружили дефицит массы тела 1 степени. В доме, где проживала семья, были созданы антисанитарные условия.

-Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец систематически ночью устраивал дебоши, в результате чего у ребенка был нарушен режим сна и отдыха, он не мог проснуться по утрам, пропускал занятия в школе. Также отец неоднократно наносил ему побои, жестоко с ним обращался, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей против мужчины было возбуждено уголовной дело. Суд Заводского района города Кемерово признал его виновным и приговорили к исправительным работам с удержанием из заработной платы в доход государства. Мальчика поместили в детский дом, его судьбой отец не интересуется. Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлением о компенсации ребенку морального вреда. Его требования были удовлетворены, с мужчины взыскано 50 тысяч рублей.