Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина

19 Дек. 16:06 2018-12-19T16:10:18+03:00

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20 декабря в Москве пройдет пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одним из участников пресс-конференции станет редактор «Комсомольская правда-Кемерово» Лариса Маруцак.

- На эту пресс конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов. Если мне удастся, я задам актуальные для нашего региона вопросы, - рассказала редактор "КП-Кемерово" Лариса Маруцак. - Раскрывать их пока не буду.

Большая пресс-конференция проводится уже в 14-ый раз, и в этом году она станет рекордной по количеству аккредитованных журналистов – 1702 человека. Традиционно общение с журналистами начнется в полдень по московскому времени. Кузбассовцы смогут посмотреть трансляцию пресс-конференции на сайте «КП-Кемерово» в 16:00 по местному времени. Во время диалога с россиянами Президент ответит на самые острые и злободневные вопросы, затронет самые волнующие темы