Посетитель кузбасского торгового центра жестоко избил продавца

СЕГОДНЯ 03:29 2018-12-20T03:29:41+03:00

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Житель Юрги пришел в табачный павильон в торговом центре. Но вместо того, чтобы купить себе что-нибудь, жестоко избил женщину-продавца.

Обычный покупатель пришел в табачный павильон в торговый центр, что на проспекте Победы в Юрге. Сначала он начал разговаривать с продавцом на повышенных тонах, потом закатил скандал, а после и вовсе повалил ее на пол и принялся бить ногами по голове и телу. Посетители соседнего павильоны, напуганные скандалом и дракой, вызвали стражей порядка, и уже через несколько минут ближайшая группа задержания надевала на дебошира наручники. 33-летний мужчина хоть и был пьян, но все же рассказал, почему напал на женщину.

Как оказалось, потерпевшая – его сожительница, и он пришел в павильон, чтобы просто поговорить. Увы, после этого разговора 47-летнюю продавщицу табачных изделий пришлось госпитализировать. А ее вспыльчивого сожителя бойцы Росгвардии передали правоохранителям для дальнейших разбирательств.