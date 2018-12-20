В Кузбассе выросли цены на проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 03:49 2018-12-20T06:46:18+03:00

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Утром 20 декабря кузбассовцы, пользующиеся общественным транспортом, уже расплачиваются за проезд по-новому. Отныне одна поездка на автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется гражданам в 20 рублей.

На четыре рубля – с 16 до 20 рублей – выросла стоимость одной поездки в Кемерове и Новокузнецке, и на пять – во многих других городах Кузбасса. При этом в экспрессах за один билет теперь приходится платить по 21 рублю. А за проезд в кемеровских маршрутках теперь придется платить по 22 рубля. Сильнее всех повышение стоимости проезда коснулось пенсионеров: вместо привычных четырех рублей им придется платить по 10 за каждую поездку. Выросла также и стоимость проездных абонементов.

Предполагается, что повышение стоимости проезда позволит транспортникам не только обновить парк, но и увеличить заработную плату водителям и специалистам ремонтных бригад.