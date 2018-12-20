2018-12-20T04:06:54+03:00
Общество

Новокузнечанка лишилась работы и свободы из-за больничного

Женщина представила работодателю поддельный документ
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Новокузнецка немного приболела и даже принесла своему работодателю больничный лист, однако это не только не спасло ее от увольнения, но и привело на скамью подсудимых.

Работница одной из кузбасских компаний по переработке мяса птиц не вышла на работу, а потом принесла в отдел каждров больничный лист. Казалось бы, обычная ситуация, но специалист отдела кадров заподозрил неладное: бланк больничного вовсе не соответствовал установленному образцу , и подлинность документа вызывала сомнения. Это подтвердила и экспертиза, которую провели сотрудники полиции: больничный лист оказался поддельным.

Женщина позже призналась, что действительно подделала больничный, чтобы оправдать свой прогул. Она скачала бланк в интернете и распечатала его на принтере, а потом сама заполнила. Решением суда предприимчивой новокузнечанке назначено наказание: шесть месяцев ограничения свободы, в течение которых ей запрещено выезжать за пределы муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» и менять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор.

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