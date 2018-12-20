Дело "Зимней вишни": экс-главе кузбасского МЧС продлили арест до 25 марта

СЕГОДНЯ 04:52 2018-12-20T04:53:32+03:00

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Центральный районный суд города Кемерова продлил арест бывшему главе ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову до 25 марта.

С ходатайством о продлении ареста бывшего руководители регионального ведомства МЧС 18 декабря в суд обратился старший следователь.

- По решению суда срок содержания под стражей обвиняемого Мамонтова Александра Сергеевича продлен на 3 месяца - до 25 марта 2019 года, - цитирует свой источник ТАСС.

Напомним, Мамонтов был задержан 25 мая вместе с теперь уже бывшим начальником отдела надзора деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района Григорием Терентьевым. Экс-чиновника обвиняют в растрате денег, а также в том, что он не провел проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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