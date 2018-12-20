2018-12-20T05:58:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья

Стартовала ипотечная программа 19 декабря 2018 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: Банк УРАЛСИБФото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья всего по двум документам: паспорту гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему личность (водительское удостоверение/заграничный паспорт/ИНН/СНИЛС).

Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов. Минимальный размер первоначального взноса по программе – не менее 40 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 миллионов рублей, а для других регионов – 4 миллиона рублей. Срок кредита – до 30 лет.

Наряду с новой программой, в Банке УРАЛСИБ продолжает действовать ипотека по двум документам для строящегося жилья.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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