2018-12-20T05:42:18+03:00
Происшествия

В Кемерове в ночной аварии пострадал человек

На улице Автозаводской столкнулись две иномарки
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове поздно вечером 19 декабря произошла авария на улице Автозаводской. Очевидцы сообщили об одном пострадавшем.

Дорожный инцидент произошел после 22.00 на улице Автозаводской. Здесь столкнулись автомобили марок Hyundai i20 и Honda Accord. Судя по фотографиям, которые были опубликованы в социальных сетях, первый автомобиль получил значительные повреждения.

«Hyundai i20 низко летел, пошел на обгон, закрутился и влетел в Honda Accord. Водитель Hyundai в больнице, травмы руки и ноги», - рассказал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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