Жительница Кузбасса в надежде получить ипотеку отдала мошеннику 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-20T06:08:55+03:00

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В Кузбассе местная жительница хотела получить ипотечный кредит, но попалась на удочку мошенника. Женщина перевела неизвестному мужчине около 600 тысяч рублей.

В полицию Междуреченска обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный обманом похитил у нее крупную сумму денег. Женщина пояснила, что в августе этого года хотела взять кредит, чтобы приобрести квартиру. Она оставила заявки на нескольких сайтах – вскоре ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и предложил помощь в оформлении кредита.

По словам мужчины, для получения денег женщина должна была внести первоначальный взнос в размере 297 тысяч рублей. Работник обещал, что в будущем эта сумма вернется заемщику. Женщина перевела деньги на указанный счет. После этого она перевела еще 100 тысяч за страховку. С августа по ноябрь женщина еще дважды переводила деньги на счет незнакомца – в итоге она отдала около 600 тысяч рублей. Но обещанного кредита не получила, после чего обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.