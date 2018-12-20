В Кузбассе закрыли кафе-пекарню из-за угрозы распространения инфекций

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-20T06:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Междуреченске на три месяца закрыли кафе-пекарню из-за антисанитарии и угрозы распространения опасных инфекционных заболеваний. Список нарушений составил 28 пунктов.

Внеплановую проверку кафе-пекарни провели сотрудники Роспотребнадзора. Оказалось, что руководство и персонал организации общественного питания не выполняли элементарных условий, необходимых для безопасного функционирования пекарни. В списке нарушений оказалось 28 пунктов, среди которых, например, не проведение дезинфекции столовой посуды в конце дня, отсутствие специальных дезинфицирующих средств, отсутствие у персонала медицинских книжек и санитарной одежды, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Поскольку выявленные нарушения могут повлечь угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, суд приостановил деятельность кафе-пекарни на 90 суток.