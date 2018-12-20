2018-12-20T08:22:32+03:00
Общество

В Кузбассе четыре котельные вернут в муниципальную собственность

После этого в дома Киселевска должно вернуться тепло
Екатерина РОМАНОВА
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Жители Киселевска страдают от холода в домах, однако в скором времени ситуация должна измениться. По требованию прокурора четыре котельные вернут в муниципальную собственность.

Еще в декабре 2017 года прокурор Кемеровской области направил в Арбитражный суд Кемеровской области исковое заявление об истребовании четырех котельных, трансформаторных подстанций и склада угла из чужого незаконного владения. Дело в том, что при продаже муниципального имущества были использованы неправомерные схемы. В результате комплекс, который должен давать тепло в дома жителей Киселевска, оказался раздробленным, к ООО «Семена Притомья» перешло право на наиболее экономически выгодные объекты в ущерб интересам жителей города. В сентябре 2018 года в удовлетворении исков было оказано, а уже в ноябре киселевчане стали жаловаться в администрацию на холод в томах и требовать вернуть котельные городу.

- 17 декабря Седьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры области и отменил решение Арбитражного суда Кемеровской области, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Апелляционная инстанция постановила: истребовать спорные объекты теплоснабжения в пользу муниципального образования «Киселевский городской округ». Решение вступило в законную силу.

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