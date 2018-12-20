2018-12-20T09:10:18+03:00
Общество

В Кемерове снова не смогли продать ТЦ «Аврора»

Аукцион признан несостоявшимся
Кирилл ЧАЩИН
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"Аврору" закрыли из-за нарушений"Аврору" закрыли из-за нарушений
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Кемеровский ТЦ «Аврора» во второй раз не смогли продать на аукционе. Перед торгами стоимость центра снизили на 10 процентов.

Напомним, что ТРЦ «Аврора» закрыли в апреле 2018 года из-за нарушений требований пожарной безопасности. В сентябре конкурсный управляющий ООО «Аквамаркет» выставил здание на торги. Начальная стоимость центра составляла 448 миллионов рублей. Однако желающих купить Аврору не нашлось.

На следующем аукционе стоимость была снижена до 403,8 миллионов рублей. Однако заявок не последовало, и аукцион признали несостоявшимся.

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