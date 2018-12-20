В Кемерове определили места для запуска фейерверков

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-20T09:49:50+03:00

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Власти Кемерова назвали места, где можно запускать фейерверки. Места определили специалисты городского управления по делам ГО и ЧС. Их оказалось больше 30.

– Выбор таких мест продиктован первостепенными мерами безопасности, соблюдение которых обязательно при запуске пиротехнических изделий. Прежде всего, это удаленность не менее чем на 20 метров от любых строений, линий электропередач, деревьев, – отметили в администрации Кемерова.

В Центральном районе города рекомендуется запускать фейерверки в сквере перед Дворцом молодежи, в площадке в парке «Антошка», в парке Жукова, на площади Пушкина, на Притомской набережной, на Пионерском бульваре в центральной части, на площади у стадиона Химик и других местах.