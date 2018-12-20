Новокузнечанин сломал спину третьекласснику, но виновным себя не считает
Центральный районный суд города Новокузнецка на два года ограничил свободу автолюбителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка. Мужчина на полтора года лишился прав и должен выплатить компенсацию, однако виновным он себя не считает.
В октябре 2017 года третьеклассник из Новокузнецка переходил улицу Кирова по пешеходному переходу. Он дождался разрешающего сигнала светофора и ступил на проехжую часть, однако перейти дорогу у ребенка не получилось. Мальчика сбил автомобиль Suzuki. При этом от удара ребенка отбросило под колеса другого автомобиля, и можно только догадываться, какие травмы получил бы третьеклассник, если бы второй водитель не успел затормозить.
Врачи, прибывшие на место ДТП, диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвонков. Мальчику потребовалось длительное лечение и реабилитация. А вот водитель иномарки своей вины не признал: на суде он утверждал, что остановился перед светофором и продолжил движение уже на разрешающий сигнал. Как сообщает новостной портал city-n, процесс длился полгода и вина водителя была доказана. Его приговорили к двум годам ограничения свободы, лишили права управления транспортными средствами на полтора года и назначили выплату потерпевшей стороне компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.