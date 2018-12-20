Новокузнечанин сломал спину третьекласснику, но виновным себя не считает

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-20T09:56:12+03:00

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Центральный районный суд города Новокузнецка на два года ограничил свободу автолюбителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка. Мужчина на полтора года лишился прав и должен выплатить компенсацию, однако виновным он себя не считает.

В октябре 2017 года третьеклассник из Новокузнецка переходил улицу Кирова по пешеходному переходу. Он дождался разрешающего сигнала светофора и ступил на проехжую часть, однако перейти дорогу у ребенка не получилось. Мальчика сбил автомобиль Suzuki. При этом от удара ребенка отбросило под колеса другого автомобиля, и можно только догадываться, какие травмы получил бы третьеклассник, если бы второй водитель не успел затормозить.

Врачи, прибывшие на место ДТП, диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвонков. Мальчику потребовалось длительное лечение и реабилитация. А вот водитель иномарки своей вины не признал: на суде он утверждал, что остановился перед светофором и продолжил движение уже на разрешающий сигнал. Как сообщает новостной портал city-n, процесс длился полгода и вина водителя была доказана. Его приговорили к двум годам ограничения свободы, лишили права управления транспортными средствами на полтора года и назначили выплату потерпевшей стороне компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.