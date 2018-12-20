В Новокузнецке ищут очевидцев крупного ДТП
В Новокузнецке разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 10 декабря на центральной улице города.
Как сообщает ГИБДД Новокузнецка, ДТП произошло около 17:20 на проспекте Металлургов неподалеку от дома №51. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля – Nissan, Toyota, Ford и ВАЗ. К счастью, в этом дорожно-транспортном происшествии нет жертв, однако каждому из его участников причинен имущественный ущерб.
Если вы стали свидетелем этого дорожно-транспортного происшествия, имеется запись с видеорегистратора или фотографии, сообщите об этом в дежурную часть новокузнецкой Госавтоинспекции.
Сделать это можно по телефону: 8 (384-3) 45-62-31.