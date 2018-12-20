В Новокузнецке ищут очевидцев крупного ДТП

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-20T10:28:37+03:00

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В Новокузнецке разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 10 декабря на центральной улице города.

Как сообщает ГИБДД Новокузнецка, ДТП произошло около 17:20 на проспекте Металлургов неподалеку от дома №51. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля – Nissan, Toyota, Ford и ВАЗ. К счастью, в этом дорожно-транспортном происшествии нет жертв, однако каждому из его участников причинен имущественный ущерб.

Если вы стали свидетелем этого дорожно-транспортного происшествия, имеется запись с видеорегистратора или фотографии, сообщите об этом в дежурную часть новокузнецкой Госавтоинспекции.

Сделать это можно по телефону: 8 (384-3) 45-62-31.