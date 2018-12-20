2018-12-20T11:19:52+03:00
Происшествия

В Новокузнецке в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек

ДТП произошло утром на Бызовском шоссе
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецк"Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецк"
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Утром в четверг, 20 декабря, около 08:30 на Бызовском шоссе в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором получили серьезные травмы пять человек.

Около 08:30 на Бызовском шоссе столкнулись автомобиль «Лада Приора» и автобус ПАЗ. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с маршрутным автобусом. В результате автоаварии пострадали пять человек. Три пассажира автобуса, водитель и 17-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы различной степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень виновности его участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Полиция Кузбасса рекомендует автолюбителям быть внимательными и осторожными на дороге, помнить об особенностях управления транспортом зимних условиях, выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал, - обращают внимание кузбассовцев сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также следует избегать резких маневров и торможений, выполнять предписания дорожных знаков и разметки.

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