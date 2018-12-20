2018-12-20T11:33:52+03:00
Общество

«Это будет шахта»: Глава Новокузнецка опроверг появление в городе разреза

Сергей Кузнецов отметил, что уголь залегает на большой глубине
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Личная страница Сергея Кузнецова в "ВКонтакте"Фото: Личная страница Сергея Кузнецова в "ВКонтакте"
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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в Орджоникидзевском районе не будет разреза. Там планируют подземную добычу угля.

– Залегание угля там находится на глубине 500 метров. В этом случае уголь лучше добывать подземный способом. Деньги считают все. Никто не будут вскрывать разрез, тратить деньги на переселение, на устройство дорог, закупку техники. Однозначно, это будет угольная шахта. Здесь и думать нечего, – сказал Сергей Кузнецов в эфире местного телевидения.

Напомним, ранее администрация города сообщала, что объявлен конкурс на разработку участка «Юбилейный – Восточный» Байдаевского месторождения. Отмечалось, что компании, который заинтересовались участком, планируют подземную добычу угля.

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