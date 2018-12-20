В Кузбассе грабитель съел продукты 80-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-20T12:05:05+03:00

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В Прокопьевске грабитель напал на 80-летнюю пенсионерку и отнял у нее сумку с продуктами и деньгами. Пожилая женщина пыталась отстоять свое имущество, но налетчик оказался сильнее.

В полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что в подъезде дома на нее напал неизвестный – мужчина вырвал из ее рук сумку с документами и продуктами, после чего скрылся. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Нападавшего задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Налетчик дегустировал награбленное в подъезде дома в другом районе города. Также при нем находились документы пенсионерки. Полицейские выяснили, что мужчина уже находится в розыске за аналогичное преступление, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении 44-летнего жителя Прокопьевского района было возбуждено уголовное дело за грабеж. Похищенное частично возвращено пенсионерке.