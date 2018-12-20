Кузбассовец избил до смерти ревнивого знакомого

20 Дек. 14:02 2018-12-20T14:12:01+03:00

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Кузбассовец предстанет перед судом за то, что убил своего знакомого, у которого гостил. Конфликт же начался на почве ревности: хозяин дома посчитал, что гость слишком нежно смотрит на его сожительницу.

32-летний житель Осинников вместе со своей сожительницей приехал погостить к своему знакомому, который жил в частном доме со своей гражданской женой. Обе пары частенько выпивали и время от времени ссорились. Во время одного из таких застолий 37-летний хозяин дома посчитал, что гость слишком нежно смотрит на его подругу, высказал ему претензии, а потом попытался ударить. Вот только гость оказался сильнее и сам побил ревнивца. Оскорбленный хозяин дома ушел в комнату, чтобы отлежаться, но уже через несколько минут вновь начал оскорблять гостя. Тот обиделся и вновь ударил хозяина – ногой в живот. А потом отправился дальше веселиться с женщинами.

Утром хозяина жилища нашли мертвым на крыльце – он вышел на улицу и там умер. Гости тут же сбежали, а супруга погибшего попросила соседей о помощи. На теле погибшего не было следов насильственной смерти, и лишь после того, как была установлена ее причина (тупая травма живота с повреждением селезенки и кровопотерей) женщина рассказала, что же произошло на самом деле.

Невольного убийцу вскоре задержали, он признал свою вину и сотрудничал со следствием. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.