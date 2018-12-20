2018-12-20T15:36:05+03:00
Происшествия

Продавец кузбасского магазина обезоружил налетчика

Мужчина с ножом пытался ограбить магазин
Екатерина РОМАНОВА
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В Тяжинском районе продавец магазина помог полицейским задержать вооруженного налетчика.

32-летний житель Тяжинского района решил сходить в магазин, но вместо денег он взял с собой нож. Угрожая холодным оружием, он попытался напасть на продавца. Но тот не растерялся и дал отпор. Продавец торговой точки не только смог вызвать сотрудников полиции, но и обезвредил налетчика. Он обезоружил злоумышленника и помешал ему скрыться, а когда прибыли сотрудники полиции, передал им его. К слову, у налетчика уже имеется судимость, а в скором будущем он вновь предстанет перед судом.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по Тяжинскому району возбуждено уголовное дело за разбой, - отечает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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