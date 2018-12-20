В подвале кузбасского дома нашли труп

20 Дек. 16:53 2018-12-20T16:53:58+03:00

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В четверг, 20 декабря, в Ленинске-Кузнецком в подвале жилого дома нашли труп мужчины. Об этом «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник.

– Умершего мужчину в подвале дома обнаружил работник сферы ЖКХ во время обслуживания дома. Погибший, скорее всего являлся бездомным, его личность пока не установлена. Умер он сам. На теле не было видимых следов насильственной смерти, – рассказал собеседник издания.

Сейчас правоохранители устанавливают причину смерти мужчины и его личность, а также выясняют, каким образом он попал в подвал.