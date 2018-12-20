На кузбасских железнодорожных вокзалах продавали просроченные продукты

20 Дек. 17:31 2018-12-20T17:31:22+03:00

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Просроченная продукция и продукты с неустановленным сроком годности – это лишь часть нарушений правил торговли, которые выявили сотрудники Тайгинской транспортной прокуратуры во время проверки.

Как оказалось, в точках продажи продуктов питания, которые находятся на территории железнодорожных вокзалов станций Тайга и Юрга-1, а также в столовой Сервисного локомотивного депо Тайги продавали некачественные продукты. У части из них не оказалось маркировки, и установить срок годности не удалось, а у части этот самый срок давным-давно истек. Более того, продавцы не прошли необходимого обучения и медицинских комиссий, а в самих киосках продавалась табачная продукция с нарушением требований закона.

- В столовой ООО «05 Регион» выявлены факты использования для приготовления блюд просроченной мясной продукции, несоблюдения условий хранения продуктов и товарного соседства, - сообщает пресс-служба Тайгинской транспортной прокуратуры.

В общей сложности в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Руководителю ООО «05 Регион» внесено представление об устранении нарушений законодательства.