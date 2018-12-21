В Кемерове осужденный обманул систему

СЕГОДНЯ 03:33 2018-12-21T03:33:19+03:00

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В Кемерове осужденный к обязательным работам смог избежать наказания. Он предоставил фиктивную справку о выполненных работал. Теперь его ждет реальный срок.

В марте 2018 года 36-летний мужчина был осужден за оскорбление представителя власти. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства.

Прокурорская проверка показала, что осужденный представил сотрудникам уголовно-исполнительной инспекцией поддельные документы. Трудовой договор и приказ о приеме на работу были оформлены от фирмы, которая больше года не существовала.

В ноябре было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Осужденного ждет замена наказания на реальный срок. Кроме того, сотрудников уголовно-исполнительной инспекцией, которые не проверили документы, привлекли к дисциплинарной ответственности.