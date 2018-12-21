В Кузбассе закрыли кафе с тараканами

СЕГОДНЯ 04:22 2018-12-21T04:22:22+03:00

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В Мысках на три месяца закрыли кафе «Закусочная». В заведении живут тараканы и есть только один туалет для посетителей и персонала.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили кафе на улице Олимпийская, 3д в Мысках. Специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В «Закусочной» имеется один туалет для персонала и посетителей, нет вытяжной системы от источников влаги, тепла и газов. На кухне могут пересекаться полуфабрикаты и готовая продукция. Работники используют запрещенные моющие средства и разделочный инвентарь без маркировки.

Кроме того, в кафе не оказалось документов на лаваш и на готовую продукцию. На емкости с фаршем не была указана дата и время приготовления. Мусор хранился в емкостях без крышек. В кафе были обнаружены тараканы. Персонал не соблюдал правил личной гигиены.