СЕГОДНЯ 05:13 2018-12-21T05:13:52+03:00

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Кемеровские энергетики сняли клип на песню «Замерзаю». Видео рассказывает о последствиях, которые могут настигнуть за неисполнение обязательств.

Клип начинается с того, что женщина из ресурсоснабжающей организации звонит в дверь должника и говорит, что если они не оплатят счета, то завтра их отключат. Мужчина узнает в женщине свою невесту, от которой сбежал из ЗАГСа. Сотрудница также вспоминает подлый поступок бывшего.

«А хотя чего это завтра – сегодня отключим», – говорит женщина.

Затем замерзающий в квартире горожанин начинает преследовать бывшую невесту и пытаться ее умилостивить: приносит цветы, накрывает обед в столовой. Все это время вокалист группы «Байконур» поет песню с припевом: «Замерзаю, замерзаю без тебя я, зая. Замерзаю в сентября и замерзаю в мае».

Кемеровские энергетики сняли клип .Музыкальное поздравление с Днем энергетика от СГК и группы "Байконур" г. Новокузнецк. Это песня о том, без чего человек замерзает, а обретая - оттаивает. Конечно, о любви. Конечно, о тепле!

В конце концов, женщина говорит, что он ее «достал» и возвращает в квартиру свет и тепло. Герой клипа же решает снова сделать ей предложение.

Напомним, что осенью эта же энергетическая копания сняла клип про начало отопительного сезона.