Боксер Миша Алоян проведет бой в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:26 2018-12-21T05:26:44+03:00

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Российский боксер Миша Алоян выступит в Кемерове в апреле следующего года. Об этом заявил его тренер Эдуард Кравцов.

Наставник Алояна пояснил, что после проведенного боя в Кемерове Михаил опустится обратно в свою весовую категорию и будет участвовать в отборе на Олимпийские игры 2020 в Токио, сообщает ТАСС.

Миша Алоян – бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в весовой категории до 52 килограммов. Также Алоян завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, однако был лишен ее за употребление допинга. В его пробе был обнаружен туаминогептан.

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