2018-12-21T05:26:44+03:00
Спорт

Боксер Миша Алоян проведет бой в Кемерове

Спортсмен приедет в Кузбасс в апреле 2019 года
Екатерина БОРМОТОВА
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Миша Алоян проведет бой в Кемерове в апреле 2019 годаМиша Алоян проведет бой в Кемерове в апреле 2019 годаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Российский боксер Миша Алоян выступит в Кемерове в апреле следующего года. Об этом заявил его тренер Эдуард Кравцов.

Наставник Алояна пояснил, что после проведенного боя в Кемерове Михаил опустится обратно в свою весовую категорию и будет участвовать в отборе на Олимпийские игры 2020 в Токио, сообщает ТАСС.

Миша Алоян – бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в весовой категории до 52 килограммов. Также Алоян завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, однако был лишен ее за употребление допинга. В его пробе был обнаружен туаминогептан.

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В Кемерове боксер Миша Алоян одержал победу над спортсменом из Никарагуа Гермогенесом Кастильо. Воспитанник кузбасской школы бокса завоевал титул чемпиона мира по версии WBA International во второй наилегчайшей весовой категории. После встречи Алоян рассказал об острых моментах боя. (подробности)

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