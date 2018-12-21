27 человек тушили ночной пожар в кемеровском доме

СЕГОДНЯ 06:04 2018-12-21T06:04:38+03:00

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В Кемерове ночью произошел крупный пожар в частном доме на улице Черноморского. В ликвидации ЧП участвовали 27 спасателей.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме и веранде поступил в оперативные службы в 03.08. На место выехали семь единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения горели веранда и крыша дома открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка кровли по всей площади, стены дома внутри по всей площади, стены веранды внутри и снаружи по всей площади, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован силами 27 человек в 04.14. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На месте работает следственная группа, подробности будут известны позже.