75 кузбасских школьников едут на Кремлевскую елку в Москву
Школьники из Кемеровской области посетят Кремлевскую елку, которая состоится 26 декабря в Москве. Делегация из 75 детей и 25 сопровождающих взрослых отправится из Кузбасса 22 декабря.
Как сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области, участниками Кремлевской елки станут отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, активисты общественных организаций, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Кроме того, в Москву отправятся дети ветеранов боевых действий.
В столице кузбасские ребята посетят Кремлевскую елку, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце, а также сходят на экскурсии в Государственный музей Московского Кремля и посетят Московский Планетарий. В Кемерово делегация вернется 29 декабря.
Еще 27 сирот из 14 кузбасских регионов посетят Новогоднюю елку, которую 24-26 декабря организует Министерство просвещения России.