2018-12-21T06:28:24+03:00
Общество

75 кузбасских школьников едут на Кремлевскую елку в Москву

Поезд из Кузбасса отправится 22 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
75 школьников из Кемеровской области едут на Кремлевскую елку в Москву75 школьников из Кемеровской области едут на Кремлевскую елку в МосквуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Школьники из Кемеровской области посетят Кремлевскую елку, которая состоится 26 декабря в Москве. Делегация из 75 детей и 25 сопровождающих взрослых отправится из Кузбасса 22 декабря.

Как сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области, участниками Кремлевской елки станут отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, активисты общественных организаций, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Кроме того, в Москву отправятся дети ветеранов боевых действий.

В столице кузбасские ребята посетят Кремлевскую елку, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце, а также сходят на экскурсии в Государственный музей Московского Кремля и посетят Московский Планетарий. В Кемерово делегация вернется 29 декабря.

Еще 27 сирот из 14 кузбасских регионов посетят Новогоднюю елку, которую 24-26 декабря организует Министерство просвещения России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовцы сняли на видео полыхающий магазин
Из-за пожилого кемеровчанина в городе встали трамваи
27 человек тушили ночной пожар в кемеровском доме
Боксер Миша Алоян проведет бой в Кемерове
Кемеровские энергетики сняли клип
В Кузбассе закрыли кафе с тараканами
В Кемерове осужденный обманул систему
На кузбасских железнодорожных вокзалах продавали просроченные продукты
В подвале кузбасского дома нашли труп
Продавец кузбасского магазина обезоружил налетчика
Кузбассовец избил до смерти ревнивого знакомого
В Кузбассе грабитель съел продукты 80-летней пенсионерки
«Это будет шахта»: Глава Новокузнецка опроверг появление в городе разреза
В Новокузнецке в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек
В Новокузнецке ищут очевидцев крупного ДТП
Новокузнечанин сломал спину третьекласснику, но виновным себя не считает