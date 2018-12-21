75 кузбасских школьников едут на Кремлевскую елку в Москву

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-21T06:28:24+03:00

75 школьников из Кемеровской области едут на Кремлевскую елку в Москву Фото: Мария ЛЕНЦ

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Школьники из Кемеровской области посетят Кремлевскую елку, которая состоится 26 декабря в Москве. Делегация из 75 детей и 25 сопровождающих взрослых отправится из Кузбасса 22 декабря.

Как сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области, участниками Кремлевской елки станут отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, активисты общественных организаций, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Кроме того, в Москву отправятся дети ветеранов боевых действий.

В столице кузбасские ребята посетят Кремлевскую елку, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце, а также сходят на экскурсии в Государственный музей Московского Кремля и посетят Московский Планетарий. В Кемерово делегация вернется 29 декабря.

Еще 27 сирот из 14 кузбасских регионов посетят Новогоднюю елку, которую 24-26 декабря организует Министерство просвещения России.