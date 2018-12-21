Из-за пожилого кемеровчанина в городе встали трамваи

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-21T06:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 21 декабря, на улице Дзержинского в Кемерове встали трамваи. Причиной быстро образовавшейся пробки стало падение одного из пассажиров.

Фотографии с места чрезвычайного происшествия появились в сети. Очевидцы уверяли, что в салоне трамвая упал пожилой мужчина. В Кемеровской электротранспортной компании подтвердили это и прокомментировали ситуацию.

- Во время движения трамвая одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание и упал, - рассказал руководитель пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко. – Так как мужчине стало плохо в трамвае, водитель тут же остановила вагон, вызвала скорую помощь и ГИБДД.

Пассажиру оказана необходимая помощь, он пришел в себя, однако ничего не помнит о случившемся. В ближайшее время движение трамваев будет восстановлено.