Кузбассовцы сняли на видео полыхающий магазин
В Ленинске-Кузнецком ночью загорелся рыбный магазин. Судя по кадрам, которые появились в Сети, огонь практически полностью уничтожил здание.
Сигнал о возгорании в частном магазине и производственном помещении на улице Лизы Чайкиной поступил в оперативные службы в 23.50.
Горит рыбный магазин в Ленинске-Кузнецком.
– На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши на всей площади, обгорели стены здания снаружи на общей площади 60 квадратных метров, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По данным ведомства, общая площадь пожара составила 120 квадратов. Огонь был ликвидирован силами 12 сотрудников МЧС в 00.42. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.