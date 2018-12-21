2018-12-21T07:02:28+03:00
Происшествия

Кузбассовцы сняли на видео полыхающий магазин

Площадь пожара составила 120 квадратов
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото, видео: "ВКонтакте"Фото, видео: "ВКонтакте"
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В Ленинске-Кузнецком ночью загорелся рыбный магазин. Судя по кадрам, которые появились в Сети, огонь практически полностью уничтожил здание.

Сигнал о возгорании в частном магазине и производственном помещении на улице Лизы Чайкиной поступил в оперативные службы в 23.50.

Горит рыбный магазин в Ленинске-Кузнецком.

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши на всей площади, обгорели стены здания снаружи на общей площади 60 квадратных метров, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, общая площадь пожара составила 120 квадратов. Огонь был ликвидирован силами 12 сотрудников МЧС в 00.42. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.

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