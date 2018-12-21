В Новокузнецком районе уничтожили две опасные снежные горки

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-21T07:35:34+03:00

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В Новокузнецком районе сотрудники Госавтоинспекции нашли и уничтожили две опасные снежные горки, которые находились вблизи проезжей части. Играющие на них дети рисковали оказаться под колесами автомобилей.

Стихийно образовавшиеся горки располагались в поселке Тальжино. О «находке» уведомили главу Центрального сельского поселения, который распорядился ликвидировать небезопасные спуски.

Сотрудники ГИБДД организовали возможность проезда транспорта на данном участке, пока работала снегоуборочная техника.

- Мы призываем кузбассовцев сообщать об опасных снежных горках и спусках в территориальные подразделения полиции и дорожно-коммунальные службы для их своевременной ликвидации, - отметили в отделе пропаганды областного Управления ГИБДД.

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Трагедия случилась около 14:30 на площади перед междуреченским Дворцом культуры. Несколько ребятишек катались с горки на площади перед Дворцом, и в это же время на площади работала снегоуборочная техника. Водитель как раз проезжал мимо горки, когда с нее скатилась девочка. Ребенок угодил прямо под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел, что случилось, и тут же остановился, но было уже поздно: девочка скончалась на месте. (подробности)

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